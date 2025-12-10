La société sud-coréenne Hanwha et la société américaine de défense Vatn construisent des drones sous-marins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par David Jeans

Le géant sud-coréen du transport maritime Hanwha Group s'est associé à la start-up américaine de défense Vatn Systems pour développer des drones sous-marins autonomes pour la marine américaine, ont annoncé les deux entreprises, marquant ainsi le dernier effort bilatéral pour contrer la présence navale croissante de la Chine.

Hanwha a participé à un tour de financement de 60 millions de dollars en octobre pour Vatn Systems, une entreprise de défense basée à Rhode Island qui développe un drone autonome en forme de torpille d'un prix d'environ 75 000 dollars, conçu pour des missions de surveillance ou comme arme de frappe. Vatn et Hanwha ont confirmé les détails de ce tour de table, qui n'avait pas été signalé auparavant.

La percée de Hanwha dans la technologie de défense américaine intervient alors que les dirigeants du Pentagone et la Maison Blanche s'efforcent d'accroître rapidement les capacités de la marine américaine, notamment en mettant en service des navires de surface et sous-marins autonomes qui pourraient aider à se défendre contre une invasion chinoise de Taïwan.

"Pour gagner cette bataille, il faudra des véhicules aériens, de surface et sous-marins sans pilote", a déclaré à Reuters Michael Coulter, directeur général de Hanwha Defense USA. "Nous pensons que ce partenariat est très utile pour fournir cette solution à la marine."

Fondée en 2023, Vatn a obtenu 20 millions de dollars de contrats cette année, principalement avec le Pentagone, a déclaré Nelson Mills, directeur général de l'entreprise, à Reuters.

"Si nous contrôlons l'espace sous-marin et la surface, nous contrôlons les voies commerciales, les mouvements de navires et les mouvements de troupes", a déclaré M. Mills. Les succès remportés par l'Ukraine avec ses vedettes sans pilote kamikaze contre la flotte russe de la mer Noire ont alimenté la demande de navires autonomes de surface et sous-marins. Mais l'industrie reste naissante et la marine américaine a essuyé des échecs dans le déploiement d'une flotte autonome. Hanwha, qui construit des sous-marins ainsi que des navires de surface et des plates-formes navales offshore, a été sanctionné par la Chine à la suite de son acquisition du chantier naval de Philadelphie l'année dernière. En août, l'entreprise a été au centre de la promesse des entreprises sud-coréennes d'investir 150 milliards de dollars dans l'industrie américaine.