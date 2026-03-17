La société sud-africaine SPAR annonce des suppressions d'emplois volontaires pour réduire ses coûts

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Le groupe sud-africain SPAR

SPPJ.J a annoncé mardi qu'il allait lancer un programme de départs volontaires dans certains secteurs de son activité, alors que le distributeur poursuit ses efforts de réduction des coûts et d'amélioration de la compétitivité.

* Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une réinitialisation opérationnelle plus large visant à aligner la structure des coûts de l'entreprise sur des conditions commerciales plus souples.

* Le programme est volontaire et n'affectera pas son réseau de propriétaires de magasins indépendants ni les services qu'il leur fournit.

* SPAR n'a pas communiqué le nombre ciblé de suppressions d'emplois.