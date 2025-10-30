 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 325,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société Strategy enregistre un bénéfice trimestriel grâce aux gains réalisés sur le bitcoin ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 23:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Strategy MSTR.O a enregistré un bénéfice au troisième trimestre, contre une perte un an plus tôt, l'amélioration du sentiment autour du secteur des crypto-monnaies ayant profité à la plus grande entreprise détentrice de bitcoin s, ce qui a fait grimper ses actions de près de 4 % après la cloche.

Jusqu'au quatrième trimestre 2024, Strategy ne pouvait enregistrer des pertes de valeur que lorsque la valeur du bitcoin tombait en dessous de son prix d'achat, tandis que les gains résultant de l'augmentation du prix restaient latents à moins que la crypto-monnaie ne soit vendue.

L'accent mis par le président américain Donald Trump sur le secteur des actifs numériques et sa promesse de faire de l'Amérique la plaque tournante mondiale des crypto-monnaies, combinés à de fortes entrées de fonds ETF, ont aidé le bitcoin à atteindre de multiples records en 2025.

Strategy détenait 640 808 bitcoins au 26 octobre, pour un coût total de 47,44 milliards de dollars, soit 74 032 dollars par bitcoin. La plus grande crypto-monnaie du monde se négocie actuellement à environ 107 833 dollars.

La hausse du cours du bitcoin tend à apprécier les actions de Strategy, ce qui permet à l'entreprise de lever des capitaux supplémentaires pour les réinvestir dans la crypto-monnaie, créant ainsi un cycle qui se renforce de lui-même.

L'augmentation de la valeur du bitcoin fait grimper le bénéfice net du modèle de trésorerie "buy-and-hold" de Strategy, qui a inspiré plusieurs autres entreprises à adopter des approches similaires.

Le bénéfice net de Strategy s'est élevé à 2,78 milliards de dollars, soit 8,42 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 340,2 millions de dollars, soit 1,72 dollar par action, un an plus tôt.

Les actions de la société ont perdu environ 12 % depuis le début de l'année 2025, alors que le cours du bitcoin a augmenté de 14,5 %.

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
107 701,9167 USD CryptoCompare -3,12%
STRATEGY RG-A
254,5700 USD NASDAQ -7,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta va émettre des obligations pour un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Le géant des médias sociaux Meta Platforms ... Lire la suite

  • Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    Le DG d'Apple anticipe des ventes supérieures aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:13 

    par Stephen Nellis Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré jeudi prévoir que les ventes d'iPhones et le chiffre d'affaires du groupe s'établiraient au-dessus des attentes du marché lors du trimestre en cours. Dans une interview à Reuters, Tim Cook a dit ... Lire la suite

  • Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    Amazon anticipe un T4 largement supérieur aux attentes
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:11 

    Amazon a dit jeudi anticiper des ventes pour le trimestre actuel largement supérieur aux attentes du marché, porté notamment par la demande pour ses services d'informatique dématérialisée ("cloud"). La demande en matière de "cloud" permet à l'entreprise de supporter ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    Wall Street termine dans le rouge, les résultats de la "tech" et la Fed pèsent
    information fournie par Reuters 30.10.2025 22:09 

    par Sinéad Carew et Pranav Kashyap La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que l'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) a provoqué la chute des actions de Meta et Microsoft et que les investisseurs digèrent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank