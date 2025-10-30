La société Strategy enregistre un bénéfice trimestriel grâce aux gains réalisés sur le bitcoin ; les actions augmentent

Strategy MSTR.O a enregistré un bénéfice au troisième trimestre, contre une perte un an plus tôt, l'amélioration du sentiment autour du secteur des crypto-monnaies ayant profité à la plus grande entreprise détentrice de bitcoin s, ce qui a fait grimper ses actions de près de 4 % après la cloche.

Jusqu'au quatrième trimestre 2024, Strategy ne pouvait enregistrer des pertes de valeur que lorsque la valeur du bitcoin tombait en dessous de son prix d'achat, tandis que les gains résultant de l'augmentation du prix restaient latents à moins que la crypto-monnaie ne soit vendue.

L'accent mis par le président américain Donald Trump sur le secteur des actifs numériques et sa promesse de faire de l'Amérique la plaque tournante mondiale des crypto-monnaies, combinés à de fortes entrées de fonds ETF, ont aidé le bitcoin à atteindre de multiples records en 2025.

Strategy détenait 640 808 bitcoins au 26 octobre, pour un coût total de 47,44 milliards de dollars, soit 74 032 dollars par bitcoin. La plus grande crypto-monnaie du monde se négocie actuellement à environ 107 833 dollars.

La hausse du cours du bitcoin tend à apprécier les actions de Strategy, ce qui permet à l'entreprise de lever des capitaux supplémentaires pour les réinvestir dans la crypto-monnaie, créant ainsi un cycle qui se renforce de lui-même.

L'augmentation de la valeur du bitcoin fait grimper le bénéfice net du modèle de trésorerie "buy-and-hold" de Strategy, qui a inspiré plusieurs autres entreprises à adopter des approches similaires.

Le bénéfice net de Strategy s'est élevé à 2,78 milliards de dollars, soit 8,42 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une perte de 340,2 millions de dollars, soit 1,72 dollar par action, un an plus tôt.

Les actions de la société ont perdu environ 12 % depuis le début de l'année 2025, alors que le cours du bitcoin a augmenté de 14,5 %.