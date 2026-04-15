La société solaire T1 Energy progresse après une opération de conversion élargie de 160 millions de dollars

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15 avril - ** Les actions du fournisseur de solutions solaires T1 Energy TE.N ont augmenté de 2 % avant la cloche à 4,96 $ après avoir levé plus de capitaux que prévu ** TE, basée à Austin (Texas), a annoncé tard mardi l'établissement du prix d'une offre publique élargie de 160 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 4 %

** Le prix de conversion initial de 6,80 $ représente une prime de 40 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 4,86 $ ** Les actions de TE ont chuté de 4,9 % mardi après que la société a annoncé une offre de 125 millions de dollars pour la construction et le développement de l'infrastructure de son usine d'Austin, et pour les besoins généraux de l'entreprise

** Santander et JP Morgan sont les chefs de file de l'offre, rejoints par BTIG, HSBC et Société Générale en tant que chefs de file

** Jusqu'à mardi, l'action TE a baissé de 27 % depuis le début de l'année et de 50 % par rapport au plus haut intraday de 9,78 $ atteint le 28 janvier

** 1 analyste estime que l'action est "fortement achetée", les 4 autres estiment qu'elle est "achetée"; PT médian de 8,50 $, selon les données de LSEG