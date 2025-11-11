 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 125,28
+0,87%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société Rollins, spécialisée dans la lutte contre les parasites, est en baisse après que les principaux actionnaires ont cédé pour 1 milliard de dollars d'actions
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre -

** Les actions de la société de lutte contre les parasites Rollins Inc ROL.N ont baissé de 1,6 % à 57,65 $ avant la cloche, après l'établissement du prix de l'offre secondaire nocturne

** La société basée à Atlanta, Géorgie, a annoncé lundi soir ()

LOR Inc et Rollins Holding Co ont cédé environ 17,4 millions d'actions

** Le prix d'offre de 57,50 $ représente une décote de 1,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En outre, la société va racheter environ 3,5 millions d'actions issues de l'offre, d'une valeur d'environ 200 millions de dollars, auprès de l'unique teneur de livre, Morgan Stanley ** Les entités vendeuses sont contrôlées par Gary Rollins, président exécutif émérite de la société, et comprennent d'autres membres de la famille Rollins dans le cadre du "groupe d'actionnaires importants", selon le dépôt du prospectus

** Avant cette offre et ce rachat d'actions, le groupe d'actionnaires importants détenait environ 202,5 millions d'actions sur les environ 484,6 millions d'actions en circulation de la société

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de ROL ont augmenté de 26 % depuis le début de l'année, contre une progression de 17 % pour le secteur industriel de l'indice S&P 500 .SPLRCI .

** Les marques de ROL comprennent Orkin et Western Pest Services, et la société possède des franchises dans environ 70 pays

** 8 analystes sur 15 considèrent ROL comme un "achat fort" ou un "achat", les autres recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 61,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
165,120 USD NYSE 0,00%
ROLLINS
58,565 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2025 à 13:30:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank