La société Rollins, spécialisée dans la lutte contre les parasites, est en baisse après que les principaux actionnaires ont cédé pour 1 milliard de dollars d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre -

** Les actions de la société de lutte contre les parasites Rollins Inc ROL.N ont baissé de 1,6 % à 57,65 $ avant la cloche, après l'établissement du prix de l'offre secondaire nocturne

** La société basée à Atlanta, Géorgie, a annoncé lundi soir ()

LOR Inc et Rollins Holding Co ont cédé environ 17,4 millions d'actions

** Le prix d'offre de 57,50 $ représente une décote de 1,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** En outre, la société va racheter environ 3,5 millions d'actions issues de l'offre, d'une valeur d'environ 200 millions de dollars, auprès de l'unique teneur de livre, Morgan Stanley ** Les entités vendeuses sont contrôlées par Gary Rollins, président exécutif émérite de la société, et comprennent d'autres membres de la famille Rollins dans le cadre du "groupe d'actionnaires importants", selon le dépôt du prospectus

** Avant cette offre et ce rachat d'actions, le groupe d'actionnaires importants détenait environ 202,5 millions d'actions sur les environ 484,6 millions d'actions en circulation de la société

** Jusqu'à la clôture de lundi, les actions de ROL ont augmenté de 26 % depuis le début de l'année, contre une progression de 17 % pour le secteur industriel de l'indice S&P 500 .SPLRCI .

** Les marques de ROL comprennent Orkin et Western Pest Services, et la société possède des franchises dans environ 70 pays

** 8 analystes sur 15 considèrent ROL comme un "achat fort" ou un "achat", les autres recommandent de « conserver »; l'objectif de cours médian est de 61,50 $, selon les données de LSEG