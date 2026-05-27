La société nucléaire Newcleo va entrer en bourse sur le Nasdaq via une fusion avec NewHold Investment Corp III

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société d'énergie nucléaire Newcleo prévoit de s'introduire en bourse sur le Nasdaq américain par le biais d'une fusion avec NewHold Investment Corp III, a annoncé mercredi la société fondée par le physicien italien Stefano Buono.
Cette opération valorise la société à 2,4 milliards de dollars avant la levée de fonds, a précisé Newcleo.
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