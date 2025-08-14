La société mère MIAX, Miami International, évaluée à 2,51 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Miami International Holdings MIAX.N , la société mère de l'opérateur boursier MIAX, ont augmenté de près de 37,6 % lors de ses débuts à la Bourse de New York jeudi, évaluant la société soutenue par Warburg Pincus à 2,51 milliards de dollars.
