La société mère de Vans, VF Corp, prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails aux paragraphes 2 et 5)

La société VF Corp VFC.N , mère de Vans, a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes, après que la forte demande de ses marques North Face et Timberland pendant la période des fêtes a permis de dépasser les prévisions de ventes pour le troisième trimestre.

Les actions du distributeur de vêtements basé à Denver, dans le Colorado, ont augmenté de 3,5 % dans les échanges avant bourse.

Les résultats positifs de VF Corp surviennent alors que le secteur de la vente au détail reste sous pression, de nombreux fabricants de vêtements américains ayant du mal à naviguer dans l'incertitude causée par les politiques commerciales volatiles de l'administration Trump.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 2,88 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend à ce que les revenus du quatrième trimestre soient stables ou en hausse de 2 %, contre une estimation de baisse de 2,6 %.