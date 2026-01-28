 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société mère de Vans, VF Corp, prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et de détails aux paragraphes 2 et 5)

La société VF Corp VFC.N , mère de Vans, a prévu mercredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes, après que la forte demande de ses marques North Face et Timberland pendant la période des fêtes a permis de dépasser les prévisions de ventes pour le troisième trimestre.

Les actions du distributeur de vêtements basé à Denver, dans le Colorado, ont augmenté de 3,5 % dans les échanges avant bourse.

Les résultats positifs de VF Corp surviennent alors que le secteur de la vente au détail reste sous pression, de nombreux fabricants de vêtements américains ayant du mal à naviguer dans l'incertitude causée par les politiques commerciales volatiles de l'administration Trump.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 2,88 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle s'attend à ce que les revenus du quatrième trimestre soient stables ou en hausse de 2 %, contre une estimation de baisse de 2,6 %.

Sport

Valeurs associées

VF
20,290 USD NYSE +1,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un camion transporte des voitures neuves Peugeot et Kia
    Stellantis France plus agressif sur les prix en 2026 pour retrouver des volumes
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:43 

    Stellantis a décidé d'amplifier les baisses de prix sur ses voitures neuves en 2026 en France, son principal marché européen en ‍termes de ventes, afin de retrouver des volumes, a déclaré mercredi le directeur de Stellantis France, Xavier Duchemin. "Cette année, ... Lire la suite

  • ASML est un rouage essentiel de l'économie mondiale, car les semi-conducteurs fabriqués à l'aide de ses machines alimentent tout, des smartphones aux missiles. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    ASML annonce un bond de son bénéfice 2025 mais 1.700 suppressions de postes
    information fournie par AFP 28.01.2026 12:42 

    Le géant néerlandais de la technologie ASML a affiché mercredi un bond de son bénéfice net en 2025 et de ses commandes au quatrième trimestre, faisant grimper son action en Bourse malgré l'annonce quasi-simultanée de la suppression de près de 1700 emplois. Le groupe ... Lire la suite

  • Des Israéliens assistent aux funérailles de l'otage Ran Gvili, à Meitar, le 28 janvier 2026 ( AFP / ilia yefimovich )
    Israël: funérailles nationales pour le dernier otage à Gaza
    information fournie par AFP 28.01.2026 12:35 

    Des drapeaux israéliens agités au passage du convoi militaire, dans un ultime hommage au policier Ran Gvili avant ses funérailles: Israël enterre mercredi son dernier otage détenu à Gaza, tournant une page traumatisante de son histoire. La cérémonie ouverte au ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 28.01.2026 12:32 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC : * AMAZON

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank