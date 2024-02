La société latino-américaine Simetrik lève 55 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par Goldman Sachs

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Valentine Hilaire

Simetrik, une startup fondée en Colombie qui offre des services interentreprises pour rationaliser les tâches financières complexes, a levé 55 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Goldman Sachs GS.N , que deux dirigeants ont déclaré utiliser principalement pour stimuler l'activité au-delà de la région.

Les services financiers et comptables de Simetrik s'adressent aux entreprises qui réalisent plus de 150 millions de dollars de chiffre d'affaires par an et traitent actuellement près de 150 milliards de dollars de transactions par an, ont déclaré Alejandro Casas, directeur général, et Santiago Gomez, directeur de l'exploitation, lors d'un entretien vidéo avec Reuters.

L'entreprise est présente dans plus de 35 pays, mais 80 % de sa main-d'œuvre se trouve en Amérique latine.

Simetrik a des activités à plus petite échelle en Asie et en Afrique en raison de la portée mondiale de clients tels que dLocal DLO.O , une société cotée en bourse aux États-Unis, et elle cherche maintenant à se développer davantage.

"L'une des raisons pour lesquelles Goldman Sachs a investi dans notre société est notre portée mondiale. Nous avons déjà des clients qui opèrent en Asie, en Afrique et en Europe, et nous mettons en œuvre une expansion agressive car nous avons déjà prouvé que notre modèle fonctionne partout", a déclaré M. Casas de Simetrik.

Falabella Ventures, Endeavor Catalyst et le fonds MercadoLibre figurent parmi les autres investisseurs de la série B de Simetrik. L'entreprise a refusé de préciser la valeur totale de cette dernière levée de fonds.

L'embouteilleur et distributeur mexicain Femsa FEMSAUBD.MX , la banque brésilienne Itau Unibanco ITUB4.SA et le fonds argentin MercadoLibre MELI.O figurent parmi les clients de la startup.