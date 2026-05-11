La société indienne Swiggy recule alors que le ralentissement du commerce rapide pèse sur ses résultats trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

L'action de Swiggy SWIG.NS , géantindien de la livraisonde repas , a chuté de 6,8 % lundi, s'acheminant vers sa pire séance depuis plus d'un mois, le ralentissement de la croissance de son activité de commerce rapide et l'intensification de la concurrence ayant éclipsé une perte réduite au quatrième trimestre.

Le titre était en passe d'enregistrer sa plus forte baisse intrajournalière en pourcentage depuis le 2 avril.

Selon les analystes, les inquiétudes des investisseursportaient principalement sur la perte de parts de marché de Swiggy dans le commerce rapide au profit de Blinkit, le concurrent d'Eternal ETEA.NS , tandis que la concurrence d'acteurs tels que Zepto, Amazon AMZN.O et Flipkart WMT.O soutenu par Walmart , reste intense .

Vendredi,Swiggy a annoncé une perte consolidée de 8 milliards de roupies (84,3 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre 10,65 milliards de roupies au trimestre précédent.

JPMorgana indiqué que la croissance d' Instamart, la branche de commerce rapidede Swiggy, était à la traîne par rapport à ses concurrents, la valeur brute des commandes ayant augmenté de 68,8 %, bien en deçà de la hausse de 95,4 % enregistrée par Blinkit , ce qui suggère une perte continue de parts de marché.

Morgan Stanley a déclaré que, bien que l'activité de livraison de repas de Swiggyait enregistré sa plus forte croissance depuis des années et que les marges se soient améliorées, les investisseursrestent concentrés sur l'exécution et la rentabilité du commerce rapide dans un contexte de concurrence acharnée.

(1 $ = 94,9500 roupies indiennes)