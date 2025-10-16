 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 132,00
-0,70%
Indices
Chiffres-clés

La société Exzeo, spécialisée dans les technologies de l'assurance, vise une valorisation de 2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un contexte et d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 4 à 6) par Arasu Kannagi Basil

La société de technologie d'assurance Exzeo Group a déclaré jeudi qu'elle visait une valorisation de 2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux Etats-Unis, devenant ainsi la dernière société à poursuivre ses projets d'introduction en bourse en dépit de la fermeture du gouvernement.

L'entreprise basée à Tampa, en Floride, vise à lever jusqu'à 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse en offrant 8 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 20 et 22 dollars.

En l'absence de solution à la fermeture du gouvernement fédéral, certaines sociétés émettrices se tournent vers la règle des 20 jours, rarement utilisée, , pour poursuivre leur introduction en bourse.

La semaine dernière, la SEC a assoupli la procédure d'introduction en bourse pour les entreprises pendant la fermeture du gouvernement, bien que les conseillers juridiques affirment que ce changement n'ouvrira pas les vannes.

"Bien que la mise à jour des directives de la SEC publiée la semaine dernière ait été la bienvenue, son utilité est vraiment limitée à une poignée d'entreprises", a déclaré Edward Best, co-responsable du groupe des marchés de capitaux chez Willkie Farr & Gallagher.

Les entreprises qui vont de l'avant avec les tournées d'introduction en bourse et la fixation des prix sont celles qui sont proches de la fin de l'examen de la SEC et qui sont sûres de ne pas recevoir de nouveaux commentaires importants, a-t-il ajouté.

Au début de l'année, la société mère d'Exzeo, HCI Group

HCI.N , avait annoncé son intention de procéder à une scission de l'entreprise technologique d'assurance, avant d'opter pour une introduction en bourse.

La structure actuelle d'Exzeo n'est "pas idéale pour des raisons d'évaluation ou de concurrence", avait déclaré Mark Harmsworth, directeur financier de HCI, en août.

Précédemment connue sous le nom de TypTap Insurance, Exzeo fournit une technologie permettant de rationaliser et d'automatiser l'interaction entre les compagnies d'assurance et leurs assurés.

TypTap Insurance cherchait à s'introduire en bourse depuis 2021 , mais a abandonné ce projet en 2023.

Exzeo vise à s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "XZO". Truist Securities, Citizens Capital Markets et William Blair sont les co-responsables de l'offre.

Valeurs associées

HCI GROUP
190,710 USD NYSE -5,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 17.10.2025 08:25 

    (Actualisé avec Porsche, Man Group, Yara) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • Le siège de Lagardère Active (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Lagardère
    information fournie par AOF 17.10.2025 08:20 

    (AOF) - Lagardère a publié sur les 9 premiers mois de 2025 un chiffre d'affaires de 6,899 milliards d'euros, en progression de 4,4 % en données publiées. En données comparables, la croissance s’élève à 3,9 %. L'entreprise a été notamment soutenue par la croissance ... Lire la suite

  • FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    FDJ UNITED : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    VALLOUREC : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 17.10.2025 08:13 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank