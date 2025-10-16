La société Exzeo, spécialisée dans les technologies de l'assurance, vise une valorisation de 2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

par Arasu Kannagi Basil

La société de technologie d'assurance Exzeo Group a déclaré jeudi qu'elle visait une valorisation de 2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux Etats-Unis, devenant ainsi la dernière société à poursuivre ses projets d'introduction en bourse en dépit de la fermeture du gouvernement.

L'entreprise basée à Tampa, en Floride, vise à lever jusqu'à 176 millions de dollars lors de son introduction en bourse en offrant 8 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 20 et 22 dollars.

En l'absence de solution à la fermeture du gouvernement fédéral, certaines sociétés émettrices se tournent vers la règle des 20 jours, rarement utilisée, , pour poursuivre leur introduction en bourse.

La semaine dernière, la SEC a assoupli la procédure d'introduction en bourse pour les entreprises pendant la fermeture du gouvernement, bien que les conseillers juridiques affirment que ce changement n'ouvrira pas les vannes.

"Bien que la mise à jour des directives de la SEC publiée la semaine dernière ait été la bienvenue, son utilité est vraiment limitée à une poignée d'entreprises", a déclaré Edward Best, co-responsable du groupe des marchés de capitaux chez Willkie Farr & Gallagher.

Les entreprises qui vont de l'avant avec les tournées d'introduction en bourse et la fixation des prix sont celles qui sont proches de la fin de l'examen de la SEC et qui sont sûres de ne pas recevoir de nouveaux commentaires importants, a-t-il ajouté.

Au début de l'année, la société mère d'Exzeo, HCI Group

HCI.N , avait annoncé son intention de procéder à une scission de l'entreprise technologique d'assurance, avant d'opter pour une introduction en bourse.

La structure actuelle d'Exzeo n'est "pas idéale pour des raisons d'évaluation ou de concurrence", avait déclaré Mark Harmsworth, directeur financier de HCI, en août.

Précédemment connue sous le nom de TypTap Insurance, Exzeo fournit une technologie permettant de rationaliser et d'automatiser l'interaction entre les compagnies d'assurance et leurs assurés.

TypTap Insurance cherchait à s'introduire en bourse depuis 2021 , mais a abandonné ce projet en 2023.

Exzeo vise à s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "XZO". Truist Securities, Citizens Capital Markets et William Blair sont les co-responsables de l'offre.