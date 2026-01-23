La société EquipmentShare, spécialisée dans les technologies de la construction, est évaluée à plus de 7 milliards de dollars lors de ses premiers pas sur le Nasdaq

Les actions d'EquipmentShare.com

EQPT.O ont augmenté de 16,3 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, valorisant la société de location de matériel de construction à 7,16 milliards de dollars et signalant un fort appétit des investisseurs pour son modèle commercial axé sur la technologie.

La performance du premier jour de l'entreprise a fait écho aux bons débuts de la société de garde de cryptomonnaies BitGo sur le marché jeudi, alors que la demande de nouvelles inscriptions se répercute sur 2026.

L'action d'EquipmentShare, basée à Columbia, dans le Missouri, a ouvert à 28,50 dollars, par rapport à son prix d'offre de 24,50 dollars par action. Elle a levé 747,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse jeudi.

Des conditions de marché stables, une série de baisses de taux d'intérêt et l'enthousiasme autour des valeurs de l'intelligence artificielle attirent davantage d'entreprises sur le marché des cotations en ce début d'année, après que la fermeture du gouvernement américain en octobre dernier a contraint nombre d'entre elles à mettre leurs projets en veilleuse.

Fondée en 2015, EquipmentShare exploite la plateforme logicielle T3, qui met en relation les travailleurs, les machines de construction et les matériaux sur les chantiers, et fournit des données de suivi et de maintenance aux entrepreneurs.

Le programme OWN de l'entreprise permet à des investisseurs tiers de posséder du matériel de location géré par EquipmentShare, l'aidant ainsi à se développer sans en supporter la totalité des coûts. Les investisseurs obtiennent un rendement lorsque le matériel est loué par des entrepreneurs.

"Le programme OWN permet de gérer et de monétiser les équipements d'une manière différente... au lieu de les inscrire à votre bilan, vous pouvez monétiser ces actifs", a déclaré le directeur général Jabbok Schlacks lors d'une interview accordée à Reuters.

Les coûts d'emprunt élevés et la fluctuation des projets en cours poussent de plus en plus d'entrepreneurs à louer des équipements plutôt qu'à les acheter, ce qui stimule les ventes d'entreprises comme EquipmentShare.

"Quatre-vingt-dix pour cent des 50 plus grandes entreprises générales des États-Unis utilisent EquipmentShare, et nous avons des dizaines de milliers d'autres clients", a déclaré M. Schlacks.

Les principaux bailleurs de fonds d'EquipmentShare sont les sociétés de capital-risque Romulus Capital et Insight Venture Partners, ainsi que la société de conseil en investissement Anchorage Capital Group.

Goldman Sachs, UBS Investment Bank et Wells Fargo figuraient parmi les principaux gestionnaires de l'offre.