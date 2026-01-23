La société de technologie de la construction EquipmentShare est évaluée à plus de 7 milliards de dollars lors de ses débuts en force sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Les actions d'EquipmentShare.com

EQPT.O ont augmenté de 16,3 % lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, valorisant la société de location de matériel de construction à 7,16 milliards de dollars.

L'action de la société basée à Columbia, dans le Missouri, a ouvert à 28,50 dollars, alors que le prix de l'offre était de 24,50 dollars par action.

EquipmentShare a levé 747,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis jeudi, après avoir vendu 30,5 millions d'actions au milieu de la fourchette de 23,50 à 25,50 dollars qu'elle s'était fixée.

Des conditions de marché stables, une série de baisses de taux d'intérêt et l'enthousiasme autour des valeurs de l'intelligence artificielle attirent de plus en plus d'entreprises sur le marché des cotations en ce début d'année, après que la fermeture du gouvernement américain en octobre dernier a contraint beaucoup d'entre elles à mettre leurs projets en veilleuse.

Fondée en 2015, la société exploite la plateforme logicielle T3, qui met en relation les travailleurs, les équipements de construction et les matériaux sur les chantiers. Le système aide les entrepreneurs à gérer leur flotte grâce à des données de suivi et de maintenance.

Goldman Sachs, UBS Investment et Wells Fargo figuraient parmi les principaux gestionnaires de l'offre.