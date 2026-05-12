La société de technologie de drones Red Cat s'effondre après une introduction en bourse de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions de la société spécialisée dans la technologie des drones Red Cat Holdings RCAT.O ont chuté de 9 % à 10,04 $ après la clôture, alors que celle-ci cherche à lever des fonds ** La société basée à Salt Lake City, dans l'Utah, annonce une offre publique de 200 millions de dollars

** Elle prévoit d'utiliser le produit net de l'émission pour les besoins généraux de l'entreprise, la poursuite de l'accélération des initiatives de croissance, notamment les acquisitions ou l'expansion commerciale, la R&D, entre autres

** Evercore et BofA sont les co-chefs de file

** L'action RCAT a clôturé en baisse de 2 % à 11,03 $ mardi, ramenant son gain depuis le début de l'année à environ 39 %

** Avec environ 122,7 millions d'actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière d'environ 1,4 milliard de dollars

** Sur les 4 analystes couvrant RCAT, 1 recommande « d'acheter fortement », 3 recommandent « d'acheter »; objectif de cours médian de 20 $, selon les données de LSEG