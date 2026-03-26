La société de technologie agricole Cibus s'effondre à la suite d'une vente d'actions fortement décotées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de la société de technologie agricole Cibus CBUS.O ont chuté de 22,3 % à 2,23 $ avant l'ouverture du marché, après une émission secondaire fortement décotée. ** L'éditeur de gènes basé à San Diego, en Californie, a annoncé tôt jeudi la fixation du prix d'environ 7 millions d'actions à 2,15 $ l'unité, pour un produit brut de 15 millions de dollars.

** L'offre a été fixée avec une décote de 25,1 % par rapport au dernier cours de l'action de 2,87 $ enregistré mercredi. ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et à des fins générales, y compris le financement de la poursuite du développement de ses caractéristiques de lutte contre les mauvaises herbes dans le riz, selon le prospectus .

** BTIG est le seul preneur ferme.

** La société a environ 69,2 millions d'actions en circulation.

** Les actions de CBUS ont clôturé en hausse d'environ 6 % mercredi, portant le gain annuel à 65 %, et se situaient environ 32 % en dessous de leur plus haut intrajournalier sur un an de 4,19 $ enregistré le 11 mars.

** Deux analystes recommandent d'« acheter » le titre, et un de le « conserver »; les objectifs de cours sont de 3 $, 16 $ et 25 $, selon les données de LSEG.