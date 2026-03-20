La société de services pétroliers Flowco chute après la cession de titres par son bailleur de fonds dans le cadre d'une offre secondaire

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20 mars - ** Les actions de la société de services pétroliers Flowco Holdings FLOC.N ont baissé de 5,9 % à 23 $ avant la cloche, suite à la fixation du prix de l'offre secondaire ** La société FLOC, basée à Houston, Texas, a annoncé jeudi la vente de 7,8 millions d'actions par des affiliés de GEC Advisors à 22 $, soit une décote de 10 % par rapport à la dernière vente

** La société a également racheté 780 000 actions de l'offre ** Après l'offre, la société de capital-investissement GEC (Global Energy Capital) devrait détenir ~33,1% de FLOC; GEC et White Deer Management, collectivement, devraient détenir ~49% de la société, selon le prospectus

** FLOC a environ 91,1 millions d'actions en circulation

** JP Morgan et Jefferies sont les co-chefs de file de l'offre

** Les actions de FLOC ont augmenté pour la cinquième séance consécutive jeudi et ont terminé en hausse de 3,4 %, ce qui a porté le gain annuel à 30,5 % ** La société est entrée en bourse en janvier 2025 lors de l'introduction en bourse au prix de 24 $

** Les 8 analystes sont tous optimistes sur le titre, y compris 3 "strong buy"; PT médian $31.50, par LSEG