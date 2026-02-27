La société de semi-conducteurs Ultra Clean chute après une augmentation de son offre d'obligations convertibles à 525 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février -

** Les actions de la société Ultra Clean Holdings UCTT.O , spécialisée dans l'équipement et les tests de semi-conducteurs, ont baissé de 3,8 % en avant-marché à 57,22 dollars après une augmentation supérieure à l'objectif fixé

** La société basée à Hayward, en Californie, a annoncé jeudi soir le prix ()

d'une offre privée de 525 millions de dollars d'obligations convertibles à 0 % sur 5 ans.

** Le prix de conversion initial a été fixé à 84,75 $, soit 42,5 % de plus que la dernière clôture de l'action à 59,47 $

** Les actions d'UCTT ont terminé en baisse de 11,7 % jeudi après que la société ait annoncé mercredi soir une offre de 400 millions de dollars () pour le fonds de roulement, le remboursement anticipé d'une partie du prêt à terme et d'autres objectifs généraux de l'entreprise

** La société utilisera environ 40 millions de dollars du produit net de l'offre pour racheter 627 608 actions afin de faciliter les couvertures et payer environ 22 millions de dollars pour financer le coût des options d'achat plafonnées

** Jusqu'à jeudi, les actions d'UCTT ont augmenté de 135% depuis le début de l'année. L'action a atteint un record intrajournalier de 73,80 $ le mercredi ** Les 4 analystes sont haussiers; PT médian de 77,50 $ en hausse par rapport à 35 $ il y a un mois, selon LSEG