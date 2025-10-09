La société de recherche InterDigital progresse après avoir remporté un contrat avec le gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions d'InterDigital Inc IDCC.O grimpent de 3% à 350,45 $

** L'entreprise de recherche sur la vidéo, les télécommunications et l'IA remporte un contrat avec le ministère américain de la Guerre

** Le président américain Donald Trump a ordonné au ministère de la Défense de se rebaptiser "ministère de la Guerre", un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.

** IDCC travaillera avec ses partenaires DeepSig et Skylark Wireless sur des technologies permettant à la 5G commerciale et aux futures technologies de communication de coexister dans les mêmes bandes de fréquences

** La société n'a pas fourni de détails financiers sur le contrat

** Les analystes qui suivent IDCC l'évaluent en moyenne à "acheter", le PT des médias est de 450 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action a progressé de 81 % cette année