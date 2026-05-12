La société de radio Spanish Broadcasting System se place sous la protection de la loi sur les faillites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dietrich Knauth

L'opérateur de stations de radio Spanish Broadcasting System, propriétaire de trois des six principales stations hispaniques aux États-Unis, a déposé le bilan lundi dans le Delaware après avoir conclu un accord visant à effacer une dette de 240 millions de dollars.

SBS possède 17 stations de radio et exploite également AIRE Radio Networks, qui diffuse des programmes à plus de 250 stations de radio affiliées en langue espagnole sur 79 marchés américains. SBS détient également MegaTV, une chaîne de télévision basée en Floride, ainsi que des actifs numériques, notamment les applications musicales LaMusica et HitzMaker.

SBS a déclaré que sa faillite n'aurait aucune incidence sur ses clients, ses activités ou son audience, et que la société continuerait à payer ses fournisseurs comme d'habitude. L'accord de faillite prévoit l'annulation des actions existantes et la cession de nouvelles actions aux créanciers de la société.

Les créanciers de SBS ont accepté de réduire la dette de la société de 310 millions de dollars à 70 millions de dollars, selon les documents judiciaires déposés par la société. Plus de 90 % des créanciers de la société ont signé l'accord, et SBS demandera l'approbation du tribunal pour la restructuration de la dette dans un délai de 55 jours, selon les documents judiciaires.

SBS, dont le siège social est situé à Miami, en Floride, a été fondée en 1983. La majeure partie de son chiffre d'affaires provient de la vente de temps d'antenne à des annonceurs locaux, nationaux et de réseaux. La station Mega 97.9 de SBS à New York est la station de radio hispanophone la plus écoutée au monde, a déclaré la société.