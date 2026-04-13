La société de placement immobilier National Healthcare vise une valorisation de 1,1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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National Healthcare Properties a déclaré lundi qu'elle visait une valorisation d'environ 1,1 milliard de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, la deuxième société d'investissement immobilier à atteindre les marchés des nouvelles cotations au cours des dernières semaines.

La société new-yorkaise a déclaré qu'elle visait à lever jusqu'à 616 millions de dollars en offrant 38,5 millions d'actions à un prix compris entre 13 et 16 dollars par action, alors qu'elle dévoilait les conditions de son introduction en bourse.

Le secteur de l'immobilier de santé a gagné en popularité en tant qu'investissement défensif dans un contexte de volatilité générale du marché, grâce aux tendances démographiques et à l'appétit des investisseurs pour les entreprises considérées comme résistantes.

National Healthcare Properties, une société d'investissement immobilier autogérée, cherche à accéder aux marchés publics en pariant sur la demande croissante de logements pour personnes âgées et d'immobilier de santé liée au vieillissement de la population américaine.

Son introduction en bourse fait suite aux récents débuts de Janus Living, une société de placement immobilier spécialisée dans les logements pour personnes âgées, qui a été bien accueillie par les investisseurs, signe d'un nouvel élan pour le secteur.

La société, fondée en 2012, possède un portefeuille de résidences pour personnes âgées et d'établissements médicaux ambulatoires à travers les États-Unis.

Son portefeuille se composait de 37 résidences pour personnes âgées avec 3 615 unités et 130 installations médicales ambulatoires.

Wells Fargo Securities, Morgan Stanley et BMO Capital Markets agissent en tant que chefs de file de la gestion du livre. La société a l'intention de s'inscrire au Nasdaq sous le symbole "NHP".