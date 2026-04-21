La société de placement immobilier National Healthcare lève 462 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

National Healthcare Properties a levé 462 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mardi, devenant ainsi la dernière société d'investissement immobilier à chercher à tirer parti de la demande croissante de logements pour personnes âgées et de propriétés de soins de santé.

La société a vendu 38,5 millions d'actions au prix de 12 dollars chacune, ce qui est inférieur à la fourchette de prix annoncée, qui se situe entre 13 et 16 dollars par action.

Le marché des nouvelles cotations reprend de la vigueur après une brève pause en mars, lorsque l'incertitude liée à la guerre en Iran a incité les émetteurs à faire preuve d'attentisme.

L'offre intervient dans un contexte de prudence et de volatilité accrues sur les marchés, l'attention portée aux valeurs logicielles menacées par l'IA ayant pour effet d'aiguiser l'appétit et de déplacer l'attention vers des secteurs plus résilients.

Le lancement fait suite à la cotation réussie de Janus Living JAN.N , une autre société de placement immobilier pour personnes âgées qui a levé 840 millions de dollars lors de sonintroduction en bourse.

National Healthcare Properties, basée à New York, investit dans des logements pour personnes âgées et des centres médicaux ambulatoires, se positionnant pour bénéficier de la demande liée au vieillissement de la population américaine.

Selon son site web, la société possédait 167 propriétés avec plus de 3 600 unités de logement pour personnes âgées dans 29 États américains à la fin de l'année 2025.

Wells Fargo Securities, Morgan Stanley et BMO Capital Markets ont été les chefs de file de l 'offre.

La société devrait commencer à être cotée au Nasdaq sous le symbole "NHP" mercredi.