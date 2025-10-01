La société de placement immobilier de Rick Perry, spécialisée dans les centres de données, s'apprête à faire ses débuts sur le Nasdaq après une introduction en bourse de 683 millions de dollars

Fermi devrait faire ses débuts sur le Nasdaq mercredi, après avoir levé 682,5 millions de dollars lors de son introduction en bourse. Il s'agit d'un test clé de l'appétit du marché pour un fonds d'investissement immobilier de centres de données en phase de pré-revenu, qui en est encore à ses débuts.

Bien que des entreprises en phase de développement soient déjà entrées en bourse, il est inhabituel pour une entreprise de moins d'un an, sans revenus, de chercher à s'introduire en bourse à une valeur de plus de 10 milliards de dollars.

"It (L'introduction en bourse de Fermi) témoigne de la ruée vers l'or que connaît actuellement l'infrastructure de l'IA. C'est un geyser de liquidités", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

Fermi, basée à Amarillo, au Texas, a vendu 32,5 millions d'actions à 21 dollars chacune dans le cadre d'une introduction en bourse surdimensionnée , après les avoir commercialisées entre 18 et 22 dollars.

Fondée en janvier 2025, Fermi a obtenu une valorisation de 12,5 milliards de dollars lors de l'introduction en bourse, quelques mois seulement après avoir émis des obligations convertibles à une valorisation de 3 milliards de dollars.

"La demande d'infrastructures pilotées par l'IA - et le projet de Fermi de les associer à ses propres sources d'énergie modernes - intrigue les investisseurs", a déclaré Troy Hooper, coresponsable des marchés des capitaux, Amériques, chez Mergermarket. "Les liens politiques de la société sont considérés comme un autre vent arrière."

Cofondée par l'ancien gouverneur du Texas et secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, Fermi a des ambitions audacieuses. L'entreprise vise à construire le plus grand complexe énergétique et de données au monde, alimenté par le nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire.

CONSTRUISEZ-LE, ILS VIENDRONT

Le projet Matador, projet phare de Fermi, devrait produire 1,1 gigawatt d'électricité d'ici 2026 et jusqu'à 11 GW à l'échelle. Selon le ministère américain de l'énergie, un gigawatt correspond à peu près à la moitié de la capacité de production totale du barrage Hoover.

Le mois dernier, Fermi a signé une lettre d'intention non contraignante avec son premier locataire pour un contrat de 20 ans. Toutefois, elle ne prévoit pas de revenus pour les locataires avant 2027.

"Tout investisseur qui achètera Fermi devra avoir l'esprit "si vous le construisez, ils viendront", a déclaré M. Kennedy.

Selon les analystes, l'exécution sera essentielle pour maintenir l'enthousiasme du marché, les investisseurs devant examiner de près les contrats signés et les progrès réalisés dans le cadre de l'ambitieux projet de construction.

Selon M. Hooper, une cotation réussie pourrait ouvrir la voie à d'autres paris à long terme et à forte intensité de capital dans le domaine de l'infrastructure de l'IA.

Cependant, une certaine prudence persiste.

"L'histoire nous incite à la prudence: de nombreuses introductions en bourse avant l'obtention de revenus, à l'époque de Dot-com et du récent boom des SPAC, n'ont pas été à la hauteur du battage médiatique et se sont mal terminées", a déclaré M. Hooper.