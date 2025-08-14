La société de paiement néerlandaise Adyen revoit ses prévisions à la baisse, les tarifs douaniers américains pénalisant les clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les recettes nettes manquent les estimations

*

Recettes semestrielles de 1,09 milliard d'euros

*

Les prévisions manquées entraînent une révision à la baisse

(Ajout de détails sur l'impact de l'exemption de minimis aux paragraphes 4 et 6; mise à jour des actions au paragraphe 13) par Mateusz Rabiega et Gianluca Lo Nostro

Adyen ADYEN.AS a réduit ses prévisions de revenus annuels jeudi, citant les tarifs douaniers américains qui nuisent à la croissance des clients de la société de paiement néerlandaise.

Les actions de la société basée à Amsterdam étaient en baisse de 9,2% à 1331 GMT, après avoir chuté de 20,5% plus tôt dans la session.

Adyen a déclaré que la légère accélération de la croissance du chiffre d'affaires net qu'elle prévoyait cette année semblait désormais "improbable". Mais elle a réaffirmé son objectif à moyen terme d'un pourcentage de croissance annuelle du revenu net dans les vingt, jusqu'à et y compris 2026.

Une base de clients plus large et une portée mondiale ont permis à Adyen de mieux résister aux changements dans les dépenses de consommation que des sociétés comparables comme Worldline WLN.PA et Nexi NEXII.MI . Mais cette exposition internationale la rend également vulnérable à la volatilité des devises et aux tensions commerciales.

"La partie que nous voyons aller moins bien ... est ce que nous appelons la croissance du volume du marché, donc la croissance de nos propres clients", a déclaré à Reuters le chef des finances Ethan Tandowsky , interrogé sur l'impact des tarifs douaniers et la fin de l'exemption de minimis.

Au début de l'année, le président Donald Trump a supprimé l'exemption de droits "de minimis" qui permettait d'envoyer des cargaisons commerciales de faible valeur aux États-Unis sans droits de douane, ce qui a affecté les plateformes de commerce électronique comme eBay EBAY.O , l'un des plus gros clients d'Adyen.

"Nous nous attendons à ce que les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) margin augmente en 2025, bien qu'à un rythme plus modéré qu'en 2024", a déclaré Adyen.

Le chiffre d'affaires net semestriel d'Adyen a manqué les attentes du marché malgré une hausse annuelle de 20 %, s'élevant à 1,09 milliard d'euros (1,27 milliard de dollars) contre 1,11 milliard d'euros attendus par 16 analystes interrogés par LSEG.

Son EBITDA semestriel a également manqué les estimations, s'établissant à 543,7 millions d'euros, alors que les analystes prévoyaient en moyenne 550,8 millions d'euros.

Les analystes de KBC Securities ont qualifié ce semestre de "décevant" et ont déclaré qu'il pourrait peser sur les actions de la société.

(1 dollar = 0,8549 euro)