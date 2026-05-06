La société de paiement Adyen atteint ses objectifs de chiffre d'affaires malgré la baisse des dépenses de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur le contexte du marché aux paragraphes 4 à 6)

Adyen ADYEN.AS , la société néerlandaise qui traite les paiements pour Uber et eBay, a répondu mercredi aux attentes en matière de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, ayant continué à traiter un volume plus élevé de transactions malgré un ralentissement des dépenses de consommation.

Le chiffre d'affaires net du trimestre clos en mars a progressé de 20 % à taux de change constant, atteignant 620,8 millions d'euros (728,3 millions de dollars). Selon les données consensuelles fournies par la société, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 621,3 millions d'euros, avec une croissance de 20 %.

Le volume traité, c'est-à-dire la valeur totale des paiements traités, a atteint 382 milliards d'euros, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année dernière, dépassant les prévisions de 374 milliards d'euros.

Les prestataires de services de paiement comme Adyen sont considérés comme un baromètre de la santé des dépenses de consommation, car leurs volumes reflètent les tendances des achats en ligne et en magasin.

Les récentes données économiques américaines pour le premier trimestre ont montré que, bien que l'économie ait progressé, les dépenses de consommation ont perdu de leur élan , l'inflation et l'incertitude géopolitique pesant sur le budget des ménages.

Pourtant, la fintech néerlandaise s'est distinguée dans le secteur européen des paiements. Alors que ses concurrents régionaux sont confrontés à des résultats décevants et à une baisse des ventes, Adyen a régulièrement gagné des parts de marché sur d'autres continents, en particulier en Amérique du Nord où elle est en concurrence avec PayPal PYPL.O et Stripe.

(1 $ = 0,8524 euro)