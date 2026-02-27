La société de minage de cryptomonnaies MARA s'associe à Starwood pour des centres de données d'IA, les actions grimpent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de la société de minage de cryptomonnaies MARA Holdings MARA.O en hausse de 12,5% à 9,51 $ avant le marché

** La société conclut un partenariat stratégique avec Starwood Capital et Starwood Digital Ventures (SDV) pour transformer certains sites en centres de données modernes

** La coentreprise développera, financera et exploitera conjointement des projets dans l'ensemble du portefeuille de MARA; SDV dirigera la conception, le développement, la recherche de locataires, la construction et l'exploitation

** Le partenariat devrait fournir ~1 GW de capacité informatique à court terme

** MARA a également annoncé une perte nette plus importante de 4,52 $ par action au quatrième trimestre, contre une perte de 1,24 $ par action il y a un an, en raison de la chute des prix du bitcoin

** A la dernière clôture, MARA a baissé de 5,9% depuis le début de l'année; elle a chuté de 46,4% en 2025