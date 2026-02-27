 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société de minage de cryptomonnaies MARA s'associe à Starwood pour des centres de données d'IA, les actions grimpent
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février - ** Les actions de la société de minage de cryptomonnaies MARA Holdings MARA.O en hausse de 12,5% à 9,51 $ avant le marché

** La société conclut un partenariat stratégique avec Starwood Capital et Starwood Digital Ventures (SDV) pour transformer certains sites en centres de données modernes

** La coentreprise développera, financera et exploitera conjointement des projets dans l'ensemble du portefeuille de MARA; SDV dirigera la conception, le développement, la recherche de locataires, la construction et l'exploitation

** Le partenariat devrait fournir ~1 GW de capacité informatique à court terme

** MARA a également annoncé une perte nette plus importante de 4,52 $ par action au quatrième trimestre, contre une perte de 1,24 $ par action il y a un an, en raison de la chute des prix du bitcoin

** A la dernière clôture, MARA a baissé de 5,9% depuis le début de l'année; elle a chuté de 46,4% en 2025

Valeurs associées

BTC/USD
66 141,8242 USD CryptoCompare -2,14%
MARA HLDGS
8,4500 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank