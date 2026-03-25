La société de logiciels juridiques Harvey évaluée à 11 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

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La société de logiciels juridiques Harvey a levé 200 millions de dollars à une valeur de 11 milliards de dollars et utilisera une partie des fonds pour développer son agent d'intelligence artificielle, alors que l'appétit des investisseurs pour les outils d'IA s'accélère.

Les agents d'intelligence artificielle, qui planifient, décident et agissent de manière autonome, sont devenus le pari le plus recherché par le capital-risque, car les sociétés de services professionnels se concentrent sur la rationalisation des offres et l'amélioration de l'efficacité.

Le dernier tour de table de Harvey, qui porte son financement total à plus d'un milliard de dollars, a été co-dirigé par les investisseurs de retour GIC et Sequoia, avec la participation de bailleurs de fonds existants, dont Andreessen Horowitz et Coatue, entre autres, a déclaré la société mercredi.

Harvey, basée à San Francisco, développe des outils d'IA juridique pour les cabinets d'avocats et les services juridiques des entreprises, aidant à automatiser les flux de travail juridiques complexes tels que l'analyse des contrats, la diligence raisonnable, la conformité et les litiges.

Les nouveaux capitaux seront utilisés pour développer son agent d'IA et accroître ses équipes d'ingénieurs juridiques, a déclaré la société.

"L'IA ne se contente pas d'assister les avocats. Elle est en train de devenir le système par lequel le travail juridique est effectué", a déclaré Winston Weinberg, directeur général et cofondateur de Harvey.

"Les cabinets d'avocats et les équipes internes qui ouvrent la voie construisent des agents qui exécutent des flux de travail complexes afin que les avocats puissent se concentrer sur le jugement, la stratégie et les résultats." Le marché de l'IA juridique est en pleine frénésie de financement, ses rivaux Clio ayant levé 500 millions de dollars et Eve 103 millions de dollars l'année dernière.

En décembre, Harvey a levé 160 millions de dollars à une valeur de 8 milliards de dollars dans le cadre d'une série F dirigée par Andreessen Horowitz.