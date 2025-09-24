La société de crypto-monnaie Tether vise une valorisation de 500 milliards de dollars dans le cadre d'une levée de fonds importante, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de la directrice générale au paragraphe 4)

Le géant de la cryptographie Tether est en pourparlers pour lever jusqu'à 20 milliards de dollars dans le cadre d'un placement privé qui pourrait valoriser la société basée au Salvador à environ 500 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mardi.

L'entreprise recherche entre 15 et 20 milliards de dollars pour une participation d'environ 3 %, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Il s'agit toutefois d'objectifs maximaux et les chiffres pourraient être nettement inférieurs, l'évaluation de la société dépendant de la participation offerte, a ajouté le rapport.

La directrice générale de Tether, Paolo Ardoino, a déclaré dans un post sur X que la société évaluait une levée de fonds auprès d'un groupe sélectionné d'investisseurs clés de haut niveau, sans divulguer d'autres détails.

Le stablecoin USDT de Tether, qui est rattaché au dollar américain, a une capitalisation boursière d'environ 173 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

Tether a consolidé sa position d'acteur dominant sur le marché des stablecoins, en proposant des crypto-monnaies indexées sur des monnaies traditionnelles afin de minimiser la volatilité des prix et de permettre des transactions transparentes entre les actifs numériques.

En août, l'entreprise a nommé Bo Hines , ancien responsable de la politique cryptographique à la Maison Blanche, en tant que conseiller stratégique pour soutenir son expansion aux États-Unis, où les entreprises de crypto-monnaies ont bénéficié de la position favorable du président Donald Trump à l'égard des monnaies numériques.

La société a récemment dévoilé des plans pour lancer un stablecoin basé aux États-Unis, appelé USAT, conçu pour les résidents américains.

La société rivale Circle CRCL.N s'est introduite en bourse aux États-Unis en juin.