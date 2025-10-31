La société de crypto-monnaie Strategy progresse après des résultats supérieurs aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de Strategy MSTR.O augmentent de 7,6% à 273,68 dollars vendredi après que la société ait annoncé des résultats supérieurs aux estimations des analystes

** MSTR est en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 9 avril

** Après la fermeture des marchés jeudi, MSTR a annoncé un bénéfice par action de 8,42 $ pour le troisième trimestre, supérieur à l'estimation consensuelle de 8,15 $, selon les données de LSEG; les revenus du troisième trimestre ont atteint 128,7 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 118,43 millions de dollars

** Une grande partie des bénéfices de MSTR provient des gains non réalisés dans ses avoirs en bitcoin s

** MSTR détenait 640 808 bitcoins au 26 octobre, pour un coût total de 47,44 milliards de dollars, soit 74 032 dollars par bitcoin. Il s'agit de la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, qui se sont échangés en hausse de 2,5 % à 110 152,85 $ au cours de la séance

** MSTR est en baisse de 5,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 22,9 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC