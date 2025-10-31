 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 133,50
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société de crypto-monnaie Strategy progresse après des résultats supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 19:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions de Strategy MSTR.O augmentent de 7,6% à 273,68 dollars vendredi après que la société ait annoncé des résultats supérieurs aux estimations des analystes

** MSTR est en voie de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis le 9 avril

** Après la fermeture des marchés jeudi, MSTR a annoncé un bénéfice par action de 8,42 $ pour le troisième trimestre, supérieur à l'estimation consensuelle de 8,15 $, selon les données de LSEG; les revenus du troisième trimestre ont atteint 128,7 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes qui étaient de 118,43 millions de dollars

** Une grande partie des bénéfices de MSTR provient des gains non réalisés dans ses avoirs en bitcoin s

** MSTR détenait 640 808 bitcoins au 26 octobre, pour un coût total de 47,44 milliards de dollars, soit 74 032 dollars par bitcoin. Il s'agit de la plus grande entreprise détentrice de bitcoins, qui se sont échangés en hausse de 2,5 % à 110 152,85 $ au cours de la séance

** MSTR est en baisse de 5,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 22,9 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC

Valeurs associées

BTC/USD
109 618,6235 USD CryptoCompare +1,72%
NASDAQ Composite
23 747,23 Pts Index Ex +0,70%
STRATEGY RG-A
266,3600 USD NASDAQ +4,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank