La société de covoiturage Zipcar prévoit de cesser ses activités au Royaume-Uni

La société américaine de covoiturage Zipcar, filiale d'Avis Budget Group CAR.O , a déclaré lundi qu'elle prévoyait de cesser ses activités au Royaume-Uni et de suspendre toute nouvelle réservation au-delà de la fin de l'année.

La société a ajouté qu'elle attendait le calendrier de l'arrêt de ses activités, dans l'attente des résultats de la consultation formelle avec ses employés britanniques.

Zipcar a proposé des changements dans ses activités au Royaume-Uni dans le cadre d'une transformation plus large de ses opérations internationales, a déclaré un porte-parole d'Avis Budget Group dans un courriel.

"Cette proposition est limitée au marché britannique. Les activités de Zipcar aux États-Unis et sur tous les autres marchés internationaux restent pleinement opérationnelles", selon le communiqué.

Zipcar propose des services de location de voitures en Europe et en Amérique du Nord pour les étudiants et les entreprises, et compte plus d'un million de membres. Elle a été rachetée par Avis Budget Group en 2013 pour environ 500 millions de dollars.