La société de conseil en vote par procuration ISS recommande aux investisseurs de STAAR Surgical de voter contre l'accord avec Alcon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - La société de conseil en vote par procuration Institutional Shareholder Services a recommandé mercredi aux investisseurs de la société de soins ophtalmologiques STAAR Surgical de voter contre l'accord prévu avec Alcon AG, arguant que le refus des gros actionnaires et d'autres "déficiences" vont à l'encontre de la proposition de rachat.

Le principal investisseur de STAAR, Broadwood, qui détient près de 30 % des actions, a déclaré qu'il voterait contre la proposition de vente de la société à Alcon pour 28 dollars par action. Le vote aura lieu le 23 octobre.