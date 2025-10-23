La société de centres de données Equinix s'étend au Brésil, qu'elle considère comme un marché prioritaire, selon son directeur

L'opérateur américain de centres de données Equinix EQIX.O étend ses activités au Brésil, qu'il considère comme un marché prioritaire, a déclaré jeudi son directeur général pour l'Amérique latine, Eduardo Zago.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Equinix est l'une des entreprises qui bénéficient de la demande accrue d'infrastructures de centres de données dans le contexte d'une montée en puissance de l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Le Brésil cherche à devenir un centre d'infrastructure durable, étant donné l'abondance de l'offre d'énergie renouvelable dans le pays. Le gouvernement a également proposé d'exonérer les équipements liés aux centres de données des taxes fédérales afin d'attirer les investissements.

PAR LES CHIFFRES

Equinix possède huit centres de données au Brésil, et un neuvième est en cours de construction, a déclaré Zago lors d'un événement à Rio de Janeiro. Tous sont situés dans les États de Sao Paulo et de Rio de Janeiro, dans le sud-est du pays, a-t-il ajouté.

Equinix a également acheté cinq terrains en vue d'une éventuelle expansion future au Brésil, selon Zago. Cependant, l'entreprise n'a pas encore de plan pour ces zones, a-t-il dit, ajoutant que la société s'agrandira en fonction de la demande.

CITATIONS CLÉS

"Le Brésil est une région prioritaire pour nous", a déclaré Zago. "C'est un marché où l'espace et l'argent ne manquent pas", a-t-il ajouté, notant que la société est en "forte expansion" dans le pays.

CONTEXTE

En Amérique latine, Equinix possède également des centres de données au Mexique, au Chili, au Pérou et en Colombie.