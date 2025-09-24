 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société de capital-investissement Novacap rachète Integral Ad Science pour 1,9 milliard de dollars
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et des détails dans les paragraphes 4 à 6)

La société de capital-investissement Novacap achètera Integral Ad Science IAS.O dans le cadre d'une transaction évaluant la cible à environ 1,9 milliard de dollars, a déclaré mercredi la société de vérification des publicités numériques.

Novacap, qui gère plus de 10 milliards de dollars d'actifs, acquerra toutes les actions en circulation d'IAS pour 10,30 dollars chacune en espèces, ce qui représente une prime d'environ 22 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action. Les actions d'IAS étaient en hausse d'environ 20 % avant l'ouverture de la bourse.

L'opération, qui devrait être conclue avant la fin de l'année, est la dernière d'une série de rachats d'entreprises de logiciels et de technologies par des fonds d'investissement privés, qui misent sur l'intelligence artificielle pour en faire un puissant moteur de croissance.

La société de capital-investissement Thoma Bravo s'est lancée dans une frénésie d'acquisitions au cours des derniers mois, notamment en rachetant la plateforme d'engagement client Verint Systems VRNT.O et la société de logiciels RH Dayforce DAY.N .

IAS fournit des services de vérification des publicités, de détection des fraudes et d'optimisation aux marques et aux agences afin de garantir que les campagnes sont efficaces et atteignent le public visé.

Après la conclusion de l'opération, IAS deviendra une société privée.

Fusions / Acquisitions

