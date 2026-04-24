La société d'investissement britannique Edinburgh propose des sorties si le conseil d'administration l'emporte sur l'investisseur activiste

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Edinburgh Worldwide Investment Trust

EWI.L a annoncé vendredi qu'il offrirait des possibilités de sortie à ses actionnaires s'ils votaient contre la tentative d'un investisseur activiste de prendre le contrôle du conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle du 30 avril.

* Le conseil d'administration a déclaré qu'il proposerait une offre publique d'achat portant sur 50 % du capital social émis de la société à la valeur liquidative dès que possible après l'assemblée générale annuelle, à condition que les actionnaires rejettent la troisième tentative de Saba Capital Management visant à remplacer le conseil d'administration.

* Cette évolution fait suite à un différend prolongé avec le fonds spéculatif américain Saba, qui cherche à modifier la composition et l'orientation du conseil d'administration d'EWIT.

* La société d'investissement cotée au Royaume-Uni a également déclaré qu'elle proposerait une deuxième offre publique d'achat, qui devrait porter sur jusqu'à 100 % de son capital social, à la suite de toute introduction en bourse de SpaceX, une participation clé de la société.

* SpaceX , la société d'Elon Musk, vise une introduction en bourse fin juin avec une levée de fonds de 75 milliards de dollars.

* Au début du mois, EWIT a déclaré que son offre publique d'achat visant jusqu'à 100 % de ses actions avait été rejetée par les investisseurs après que Saba Capital eut demandé aux actionnaires d' de voter contre l'offre du conseil d'administration.

* « Si les actionnaires souhaitent éviter de se retrouver sous le contrôle de Saba, ils sont vivement encouragés à voter pour le conseil d'administration et contre les administrateurs proposés par Saba lors de la prochaine assemblée générale annuelle », a déclaré Jonathan Simpson-Dent, président d'EWIT, dans un communiqué.

* « Un vote clair contre Saba réaffirmera le soutien à la stratégie de l'entreprise, tout en offrant à ceux qui recherchent des liquidités une possibilité de sortie totale après l'assemblée générale », a ajouté M. Simpson-Dent.