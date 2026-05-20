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La société d'infrastructures énergétiques SB Energy dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 23:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'infrastructures énergétiques SB Energy a annoncé mercredi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

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