La société d'immobilier résidentiel Offerpad s'effondre à la suite d'une opération d'achat direct d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier -

** Les actions de la société d'immobilier résidentiel Offerpad Solutions OPAD.N ont baissé de 13,7 % en début de marché à 1,89 $ après une augmentation de capital

*) * La société iBuyer (, basée à Tempe (Arizona) et spécialisée dans l'achat instantané de biens immobiliers, a déclaré à () avoir vendu 10 millions d'actions à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'une offre directe d'actions à 1,80 $, pour un montant de 18 millions de dollars

** Les actions d'OPAD ont augmenté de 44 % pour clôturer à 2,19 $ vendredi, alors que les actions liées au logement ont augmenté () suite à l'ordre d'achat de 200 millions de dollars d'obligations hypothécaires () du président Donald Trump

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement général, y compris pour soutenir les initiatives de croissance, l'optimisation des stocks et le renforcement de son bilan

** Elle a

~36,9 millions d'actions en circulation

** 3 des 4 analystes couvrant l'action notent "conserver", 1 recommande "acheter"; PT médian de 1,75 $, selon les données de LSEG

** Les actions OPAD ont progressé de 81% en début d'année, après avoir perdu environ 58% en 2025