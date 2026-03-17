La société d'énergie renouvelable Ormat glisse après avoir dévoilé un projet de vente d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la société d'énergie renouvelable Ormat Technologies ORA.N ont baissé de 5 % après le marché à 102,65 $ alors qu'elle cherche à lever des capitaux ** La société basée à Reno, Nevada, annonce des offres privées d'obligations convertibles d'une valeur de 750 millions de dollars (CBs) à échéance 2031 en deux séries

** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre et 25 millions de dollars de liquidités pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 2,50 % en circulation, arrivant à échéance en 2027

** Elle prévoit également d'utiliser jusqu'à 25 millions de dollars pour racheter ses actions afin de faciliter la couverture des investisseurs dans les nouvelles obligations convertibles, le reste étant destiné à des fins générales

** ORA a une capitalisation boursière d'environ 6,6 milliards de dollars

** L'action a terminé en baisse de 1,5 % à 108 $ mardi, en baisse de ~2 % depuis le début de l'année, mais en hausse de près de 50 % au cours des 12 derniers mois ** Le mois dernier, l'ORA a conclu un accord avec NV Energy pour fournir de l'énergie propre aux opérations de Google

GOOGL.O , propriété d'Alphabet, dans le Nevada

** La note moyenne des 11 analystes couvrant ORA est "acheter"; PT médian 130 $, selon les données de LSEG