La société d'énergie Fermi rejette la demande de vente de son ancien directeur général

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Fermi FRMI.O a rejeté mardi l'appel de son ancien directeur général Toby Neugebauer pour une vente immédiate de la startup américaine d'énergie, déclarant qu'une telle décision n'était pas dans l'intérêt de l'entreprise.

M. Neugebauer, qui a cofondé Fermi en 2025 et reste au conseil d'administration de la société après avoir quitté son poste de directeur général la semaine dernière, avait exhorté la société à entamer un processus de vente afin de "maximiser la valeur pour les actionnaires".

Voici quelques détails:

* "Compte tenu des récents changements de direction, la société est fermement convaincue qu'une vente n'est pas dans l'intérêt de la poursuite du projet Matador, de sa capacité à servir des locataires potentiels et de la création de valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré Fermi dans un communiqué.

* Le projet Matador est un centre de données d'intelligence artificielle de 11 gigawatts et un campus énergétique privé près d'Amarillo, au Texas.

* M. Neugebauer a été démis de ses fonctions de directeur général vendredi "sans motif", a-t-il déclaré en début de semaine. La société a déclaré mardi qu'il avait été démis de ses fonctions après un examen approfondi par son conseil d'administration "conformément à ses obligations fiduciaires".

* Le directeur financier Miles Everson a également démissionné dans le cadre du remaniement de la direction de l'entreprise.

* La startup a déclaré mardi que son conseil d'administration examinerait toutes les possibilités pour "maximiser la valeur actionnariale", y compris les investissements de tiers, les coentreprises ou d'autres transactions.

* La société a créé un bureau intérimaire du directeur général qui sera dirigé par deux cadres pendant qu'elle cherche un remplaçant.