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La société d'emballage Sonoco chute après un manque à gagner trimestriel
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de la société d'emballage Sonoco Products SON.N ont baissé d'environ 7 % à 53,08 $ dans les échanges après bourse

** La société a affiché des revenus au 1er trimestre de 1,68 milliard de dollars, manquant les prévisions de 1,71 milliard de dollars (données compilées par LSEG)

** Le BPA ajusté du 1er trimestre est conforme à l'estimation de 1,20 $

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer dans le bas de la fourchette des prévisions précédentes de 5,80 à 6,20 dollars, en raison des pressions inflationnistes et de la baisse de la demande due aux incertitudes macroéconomiques

** La société maintient ses prévisions de ventes nettes annuelles dans une fourchette de 7,25 à 7,75 milliards de dollars

** À la clôture de mardi, l'action a progressé de 30 % depuis le début de l'année

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