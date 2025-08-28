La société d'analyse en nuage Snowflake revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles ; l'action bondit de 13%

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 6 et 7)

Snowflake SNOW.N a relevé mercredi ses prévisions de revenus de produits pour l'exercice 2026, misant sur une forte demande pour ses services d'analyse de données, alors que les entreprises donnent la priorité aux dépenses d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont augmenté de 13 % dans les échanges prolongés.

Snowflake bénéficie de l'accélération de l'adoption des logiciels d'IA et de l'augmentation des dépenses des entreprises qui cherchent à moderniser l'infrastructure des données.

Les analystes s'attendent à ce que Snowflake soit un choix naturel pour les clients qui cherchent à simplifier les piles d'IA pour l'analyse, car de plus en plus d'organisations commencent à explorer leurs stratégies GenAI et à créer des applications alimentées par GenAI.

La plateforme agnostique de Snowflake permet aux entreprises d'héberger et de gérer des modèles d'IA provenant de divers fournisseurs de cloud dans un environnement unique et centralisé.

Parmi les clouds pris en charge par Snowflake, c'est Azure de Microsoft MSFT.O qui a enregistré la croissance la plus rapide, avec une accélération de 40 % par rapport à l'année dernière, a déclaré le directeur général Sridhar Ramaswamy lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

"Microsoft est très fort en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et nous constatons une bonne augmentation de notre activité EMEA avec quelques grands comptes", a ajouté Sridhar Ramaswamy.

En juillet, Microsoft a prévu un montant record de 30 milliards de dollars en dépenses d'investissement pour le premier trimestre fiscal en cours, après que les ventes en plein essor de l'activité d'informatique en nuage Azure aient montré les rendements croissants de ses paris massifs sur l'IA.

Snowflake prévoit un chiffre d'affaires annuel de 4,40 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 4,33 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet, Snowflake a enregistré un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars, conforme aux estimations, selon les données compilées par LSEG.

Les obligations de performance restantes - la mesure la plus populaire des recettes réservées - se sont élevées à 6,9 milliards de dollars, soit une croissance de 33 % par rapport à l'année dernière.