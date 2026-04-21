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La société d'affranchissement Pitney Bowes progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril -

** Les actions de Pitney Bowes PBI.N augmentent de 7,7 % à 14,21 $ avant la mise en marché après que la société d'affranchissement ait relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026

** La société a augmenté ses prévisions de bénéfices pour 2026 en invoquant la surperformance en début d'année et la dynamique accrue des ventes

** La société s'attend maintenant à des revenus annuels de 1,8 à 1,86 milliard de dollars, contre 1,76 à 1,86 milliard de dollars précédemment, et à un BPA ajusté de 1,50 à 1,65 $, contre 1,4 à 1,6 $ précédemment

** Le chiffre d'affaires préliminaire du 1er trimestre de 477 millions de dollars a dépassé le consensus de 460,7 millions de dollars, tandis que le BPA ajusté de 0,47 $ a également dépassé l'estimation de 0,37 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, l'action PBI a augmenté de 24,8 %

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