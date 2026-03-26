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La société chinoise Pony.ai va plus que doubler sa flotte de taxis-robots et fait ses débuts à Zagreb
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 7)

Pony.ai PONY.O prévoit de plus que doubler la flotte de robotaxis alimentés par sa technologie pour atteindre plus de 3 000 unités dans plus de 20 villes à travers le monde cette année, a déclaré la société basée à Guangzhou jeudi en annonçant son tout premier bénéfice trimestriel. Près de la moitié de ce total se trouvera sur les marchés étrangers, y compris la capitale croate Zagreb , où la société prévoit de lancer le premier service commercial de robotaxis d'Europe. Pony.ai, qui a lancé ses opérations commerciales internationales à Doha, au Qatar, rejoint d'autres entreprises chinoises de conduite autonome, dont WeRide WRD.O et Apollo Go 9888.HK de Baidu, en se développant à l'étranger, alors que la Chine consolide sa position de leader dans la technologie mondiale de la conduite autonome.

La startup croate Verne gérera la flotte et les opérations. Le service s'intégrera à la plateforme de covoiturage d'Uber

UBER.N .

"Ce partenariat crée une voie plus efficace et évolutive vers l'expansion internationale, avec la possibilité pour Pony.ai de partager les flux de revenus récurrents générés par le service commercial local", a déclaré James Peng, cofondateur et directeur général de Pony.ai.

Pony.ai a effectué des tests sur route dans des régions telles que le Moyen-Orient, Singapour et la Corée du Sud.

À plus long terme, l'entreprise prévoit de déployer ses robotaxis de septième génération dans les grandes villes européennes, à petite échelle dans un premier temps, avant d'étendre sa collaboration avec les constructeurs automobiles locaux pour parvenir à une commercialisation à grande échelle de sa technologie sur le continent, a déclaré M. Peng lors d'une conférence téléphonique organisée après la publication des résultats.

Pony.ai, qui a atteint la rentabilité d'une seule unité dans les villes chinoises de Guangzhou et Shenzhen, a enregistré un bénéfice net de 75,5 millions de dollars au quatrième trimestre, marquant ainsi son premier trimestre rentable. L'entreprise a attribué ces résultats principalement à l'augmentation de la juste valeur des titres commerciaux.

Les recettes tirées de la tarification ont été multipliées par six en glissement annuel au quatrième trimestre, grâce à l'expansion de la flotte et à l'augmentation du taux d'adoption par les utilisateurs. La société a déclaré une flotte totale de 1 446 voitures à partir de mercredi, contre moins de 300 véhicules un an plus tôt.

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