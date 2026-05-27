La société chinoise DSC annonce une baisse de son chiffre d'affaires en 2025 dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter les commentaires de l'analyste aux paragraphes 3 et 5) par Prakhar Srivastava

La société chinoise DSC a annoncé mardi une baisse de près de 29 % de son chiffre d'affaires en 2025, alors que l'éditeur de logiciels a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis après avoir obtenu une autorisation réglementaire exceptionnelle.

Les tensions géopolitiques accrues entre Washington et Pékin ont rendu de plus en plus difficile pour les entreprises chinoises de s'introduire en bourse aux États-Unis ces dernières années.

« DSC profite de l'occasion pour associer son autorisation exceptionnelle accordée par les régulateurs chinois au marché américain des introductions en bourse, le plus dynamique de ces dernières années, alors que le sentiment positif aux États-Unis s'étend aux opérations dont le siège social n'est pas situé aux États-Unis », a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez ⁠IPOX.

DSC, soutenue par la société d'investissement Primavera, a obtenu une autorisation exceptionnelle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour une cotation au Nasdaq, a rapporté Reuters en avril.

« Cette autorisation est un signal positif indiquant que les entreprises liées à la Chine qui remplissent les conditions requises peuvent toujours accéder aux marchés américains », a déclaré M. Muehlbauer, ajoutant qu’une cotation au Nasdaq aiderait l’entreprise à se présenter comme une plateforme technologique, de données et d’IA plutôt que d’être principalement perçue sous l’angle plus restreint des concessionnaires de voitures d’occasion.

Fondée en 2012 par Junhong Yao, DSC fournit des systèmes d'exploitation aux concessionnaires de voitures d'occasion en Chine et propose des logiciels et des services de transaction aux concessionnaires et autres commerçants du secteur automobile. Sa plateforme était utilisée par plus de 228 000 clients actifs en 2025.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 677,1 millions de yuans (99,78 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 948,2 millions de yuans en 2024. Sa perte nette s'est réduite à 94,6 millions de yuans, contre 157,1 millions de yuans un an plus tôt.

Elle prévoit d'utiliser le produit de l'offre pour améliorer ses produits numériques et étendre ses services de transaction destinés aux concessionnaires automobiles, investir dans la technologie, ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise et le fonds de roulement.

La Deutsche Bank, CICC et CR Global Markets figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

(1 $ = 6,7860 yuans renminbi)