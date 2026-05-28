La société chinoise DJI affirme que ses drones ne présentent aucun risque et exhorte les États-Unis à lever l'interdiction pesant sur ses nouveaux modèles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails sur la lettre à partir du paragraphe 5) par David Shepardson

Le fabricant chinois de drones DJI a déclaré jeudi aux législateurs américains qu'une étude indépendante avait conclu que ses drones ne présentaient aucun risque pour la sécurité, tout en exhortant Washington à lever l'interdiction pesant sur ses tout derniers produits.

DJI, le plus grand fabricant mondial de drones, a intenté une action en justice en février pour contester une décision prise en décembre par la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis visant à interdire l'importation de ses nouveaux modèles et de ses composants clés.

Dans une lettre consultée par Reuters, DJI a déclaré avoir mandaté une société américaine spécialisée dans la cybersécurité, qui n'a trouvé « aucune preuve de transmission de données en dehors des États-Unis ».

DJI vend plus de la moitié de tous les drones commerciaux aux États-Unis.

L'examen n'a révélé aucune « porte dérobée ni aucun mécanisme d'accès à distance non autorisé », ni aucune « émission de radiofréquences inexpliquée ». Il a certes identifié un certain nombre de problèmes présentant un risque faible ou très faible, mais aucun ne constituait une menace réelle pour la sécurité de fonctionnement ou une exposition généralisée des données, a déclaré DJI, ajoutant que des mesures d'atténuation étaient en cours.

De nombreux législateurs américains affirment que les drones chinois posent des risques pour la sécurité nationale.

La décision de la FCC signifie que DJI, Autel et d’autres fabricants chinois de drones ne peuvent pas obtenir l’autorisation de vendre de nouveaux modèles de drones ou des composants clés aux États-Unis, bien que les produits existants puissent toujours être commercialisés.

La lettre de DJI indiquait: « On demande aux entreprises américaines, aux forces de l'ordre, aux agriculteurs, aux amateurs et à d'innombrables autres personnes de renoncer à un produit dont la sécurité a été prouvée à maintes reprises. »

La décision de la FCC a marqué une nouvelle escalade dans les efforts de Washington pour freiner les drones de fabrication chinoise. Alors que le décret de décembre interdisait l'importation de nouveaux modèles de drones et de composants clés fabriqués à l'étranger, certains drones non chinois ont depuis obtenu l'autorisation.

En septembre, un juge a rejeté la demande de DJI visant à être retiré d'une liste du département américain de la Défense répertoriant les entreprises soupçonnées de collaborer avec l'armée chinoise.

La FCC s'efforce de dynamiser le secteur américain de la fabrication de drones et envisage d'allouer davantage de spectre aux opérateurs de drones.