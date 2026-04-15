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La société chinoise CATL enregistre un ralentissement de la croissance de ses bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance du bénéfice net du géant chinois des batteries pour véhicules électriques CATL

300750.SZ a ralenti au premier trimestre, alors que la demande intérieure de VE ralentit, intensifiant la concurrence des fournisseurs.

Le bénéfice net du premier trimestre a augmenté de 48,5% par rapport à l'année précédente pour atteindre 20,7 milliards de yuans (3,03 milliards de dollars), contre une augmentation de 57,1% au quatrième trimestre, selon un document boursier publié mercredi. Ce chiffre est supérieur à la croissance de 20,9 % estimée par un sondage d'analystes réalisé par LSEG.

Les revenus ont augmenté de 52,5 % pour atteindre 129,1 milliards de yuans, contre une hausse de 36,6 % au quatrième trimestre et dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur un gain de 35,7 %.

(1 $ = 6,8205 yuans chinois renminbi)

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