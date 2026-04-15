La société chinoise CATL dépasse ses prévisions pour le premier trimestre et renforce sa position dominante sur le marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture en tenant compte du contexte)

Le géant chinois des batteries pour véhicules électriques CATL 300750.SZ a publié mercredi des résultats pour le premier trimestre qui ont dépassé les attentes, renforçant sa domination du marché même si la demande de véhicules électriques ralentit.

Le bénéfice net du premier trimestre de CATL a augmenté de 48,5% par rapport à l'année précédente pour atteindre 20,7 milliards de yuans (3,03 milliards de dollars), contre une augmentation de 57,1% au quatrième trimestre, a-t-on appris d'un dépôt boursier.

Ce chiffre est supérieur à la croissance de 20,9 % estimée par un sondage de trois analystes compilés par LSEG.

Les revenus ont augmenté de 52,5 % pour atteindre 129,1 milliards de yuans, contre une augmentation de 36,6 % au quatrième trimestre et au-dessus des prévisions de quatre analystes qui tablaient sur un gain de 35,7 %. CATL a augmenté sa capacité de production de batteries pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS), en pariant sur une forte croissance de la demande alors que de plus en plus de pays cherchent à accélérer le développement des énergies renouvelables après que la guerre en Iran a entraîné une hausse des coûts énergétiques mondiaux.

Les livraisons de batteries ESS ont bondi de 80 % en glissement annuel l'année dernière, ce qui a permis à CATL d'acquérir une part de 30 % du marché mondial, selon SNE Research.

Les batteries pour véhicules électriques restent la principale source de revenus de CATL, qui a conservé sa position de leader mondial grâce à un portefeuille de clients diversifié comprenant Tesla TSLA.O , Seres 601127.SS et Toyota 7203.T .

CATL a renforcé son avance au cours des deux premiers mois avec une part de 42,1 % de l'utilisation mondiale des batteries de VE, contre 38,7 % l'année précédente, selon les données de SNE Research.

La part de BYD 1211.HK 002594.SZ , en deuxième position, a chuté de 16 % à 13,4 % au niveau mondial, car ses ventes de véhicules dans le pays ont continué à décliner.

Cependant, Vincent Sun, analyste principal chez Morningstar, a déclaré que le double approvisionnement des constructeurs automobiles et la réduction des coûts "dilueront le pouvoir de fixation des prix de CATL et exerceront une pression sur son bénéfice unitaire".

Les ventes de véhicules électriques en Chine, le plus grand marché automobile du monde, ont continué à ressentir l'impact de la réduction des incitations le mois dernier, dans un contexte de reprise économique hésitante, malgré des exportations robustes.

(1 $ = 6,8205 yuans chinois renminbi)