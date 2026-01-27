La société chinoise Anta Sports achète 29 % des parts de Puma pour 1,8 milliard de dollars, mais exclut un rachat total

La vente des parts intervient alors que la société allemande Puma cherche à redresser la barre

Anta affirme pouvoir aider Puma à se développer sur le marché chinois

La vente aidera le véhicule de la famille Pinault, Artemis, à réduire sa dette

Hausse de 6 % de l'action Puma

par Scott Murdoch et Roushni Nair

La plus grande marque chinoise de vêtements de sport Anta Sports Products 2020.HK a déclaré mardi qu'elle achèterait une participation de 29,06% dans Puma

PUMG.DE à la famille Pinault pour 1,5 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), ce qui en ferait le plus grand actionnaire du fabricant allemand de vêtements de sport.

Anta a déclaré qu'elle utiliserait son expertise pour aider Puma en difficulté à augmenter ses ventes sur le lucratif marché chinois. L'accord aide également le propriétaire de Fila et le bailleur de fonds de Salomon, Anta, dans sa quête de devenir une entreprise plus globale.

L'entreprise de vêtements de sport cotée à Hong Kong, dont le chiffre d'affaires s'élève à 27,8 milliards de dollars, versera 35 euros par action en numéraire au véhicule d'investissement de la famille Pinault, Artemis, qui contrôle également le conglomérat de luxe Kering, coté à Paris.

L'opération permettra à Artemis de réduire son niveau d'endettement élevé.

L'action Puma a fait un bond de 17 % dans un premier temps et était en hausse de 6 % à 9 h 15 GMT, tout en restant proche de ses niveaux les plus bas depuis dix ans.

L'offre représente une prime de 62% par rapport au cours de clôture de l'action Puma, qui était de 21,63 euros lundi, et intervient alors que la société de 3,2 milliards d'euros (3,79 milliards de dollars) tente de se refaire une santé après avoir perdu du terrain face à Nike NKE.N , Adidas ADSGn.DE , et des marques plus récentes comme On Running ONON.K .

Reuters a été le premier à signaler l'accord au début du mois.

ANTA PROMET DE DÉVELOPPER PUMA EN CHINE

Puma dispose d'une plus grande marge de croissance en Chine, a déclaré à Reuters un cadre supérieur d'Anta.

"Puma a plus de potentiel sur le marché chinois, où il est sous-représenté avec seulement 7 % de son chiffre d'affaires global. Nous avons beaucoup d'idées sur la manière de rendre Puma plus performant en Chine", a déclaré Wei Lin, vice-président mondial d'Anta pour le développement durable et les relations avec les investisseurs.

Anta, qui a l'habitude d'acquérir et de réorganiser des marques occidentales de sport et de style de vie, a déclaré que Puma complétait ses marques existantes et pouvait accroître sa compétitivité internationale.

Anta est le principal actionnaire d'Amer Sports AS.N , qui possède Salomon, Arc'Teryx, Wilson et d'autres marques. Amer a fait de Salomon une marque de chaussures de sport de premier plan et a déclaré des revenus importants même lorsque Nike et Adidas étaient en difficulté .

Anta possède aussi directement Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport et Maia Active.

"Anta a des antécédents en matière de développement de marques et nous nous attendons à ce qu'elle soit un partenaire plus actif qu'Artemis", ont déclaré les analystes de la Deutsche Bank .

Anta a déclaré qu'elle chercherait à obtenir des sièges au conseil d'administration de Puma une fois l'accord finalisé, mais qu'elle ne chercherait pas à prendre le contrôle total de la société. Les actions d'Anta ont augmenté de 2 % à la suite de l'annonce.

PUMA SOUS PRESSION

Puma est sous pression depuis que la concurrence des vêtements de sport s'est intensifiée et que les récents lancements de chaussures de sport, notamment la Speedcat, n'ont pas eu l'effet escompté par les dirigeants.

Le directeur général Arthur Hoeld, qui a pris ses fonctions en juillet dernier, a annoncé un plan de redressement et 900 suppressions d'emplois en octobre, qui s'ajoutent aux 500 licenciements déjà effectués l'année dernière .

Lin a déclaré qu'Anta avait confiance en Hoeld et en son équipe.

Puma devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre dans un mois, ce qui permettra aux investisseurs de se faire une première idée de la manière dont se déroule son plan visant à limiter les remises, à améliorer le marketing et à réduire sa gamme de produits .

Reuters a rapporté début janvier qu'Anta avait proposé de racheter environ 29 % de Puma à la famille Pinault et qu'elle avait obtenu le financement nécessaire à l'acquisition, bien que les négociations aient alors achoppé sur la valorisation, compte tenu de la forte baisse de Puma.

Artemis, dirigé par François-Henri Pinault, président de Kering, avait précédemment qualifié sa participation dans Puma de non stratégique. La famille Pinault a repris cette participation à Kering en 2018, lorsque le groupe s'est repositionné comme un acteur du luxe pur.

"Cette cession est cohérente avec la stratégie continue mise en œuvre par Artemis de se concentrer sur les actifs contrôlés et de redéployer ses ressources vers de nouveaux secteurs créateurs de valeur", a déclaré Artemis dans un communiqué.

L'opération est soumise à des autorisations en matière de concurrence, à l'approbation des actionnaires d'Anta et à des autorisations réglementaires en Chine et dans d'autres juridictions.

