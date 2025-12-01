La société canadienne Barrick Mining envisage l'introduction en bourse de ses actifs nord-américains

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9; mise à jour des actions) par Vallari Srivastava

Barrick Mining ABX.TO a déclaré lundi qu'elle étudiait la possibilité d'introduire en bourse une filiale qui détiendrait ses actifs aurifères en Amérique du Nord, dans le contexte d'une hausse record des prix des lingots.

Les actions de la société minière canadienne cotée aux États-Unis ont augmenté de 3,7 % dans les échanges de prémarché.

Une scission annulerait la fusion de Barrick avec Randgold Resources en 2019, et survient alors que les investisseurs font pression sur le mineur pour qu'il profite d'une reprise historique des prix de l'or pour augmenter les rendements, tout en se débarrassant d'actifs plus risqués en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Reko Diq, au Pakistan.

L'or XAU= a atteint des niveaux records cette année grâce aux prévisions de baisse des taux d'intérêt et auxflux de valeurs refuges.

La nouvelle entité comprendrait les intérêts de Barrick dans les coentreprises Nevada Gold Mines (NGM ) et Pueblo Viejo en République dominicaine, ainsi que la découverte d'or Fourmile.

Barrick possède NGM, le plus grand complexe de production d'or au monde, conjointement avec son rival Newmont NEM.N et cherche également à développer la mine d'or de Fourmile au Nevada.

"Ce plan regroupe essentiellement les parties de Barrick qui suscitent le plus d'intérêt sur le marché dans un véhicule qui deviendra probablement une cible d'acquisition pour Newmont", a déclaré Shane Nagle, analyste chez National Bank of Canada Financial Markets.

Le mineur canadien a déclaré qu'il prévoyait d'offrir une petite participation minoritaire, tout en conservant une participation majoritaire importante.

La société envisageait de scinder en deux entités, l'une centrée sur l'Afrique et l'autre sur l'Amérique du Nord, comme l 'a rapporté Reuters le mois dernier en citant des sources.

Barrick a déclaré qu'elle ferait le point sur l'évaluation de l'introduction en bourse en février.

La société a connu une année instable, marquée par un long conflit concernant sa mine d'or au Mali, qui a conduit à une dépréciation d'un milliard de dollars de l'actif, et par le départ soudain de Mark Bristow de son poste de directeur général.

Le mois dernier, Barrick a conclu un accord avec le gouvernement malien pour résoudre tous leurs différends concernant le complexe minier aurifère de Loulo-Gounkoto, après deux ans de négociations.

Outre le Nevada et le Mali, Barrick exploite des mines de cuivre en République démocratique du Congo et des mines d'or en Tanzanie, en République dominicaine et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.