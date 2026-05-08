La société britannique Workspace rejette le plan de liquidation de Saba Capital et fait face à des pressions en faveur d'un remaniement de son conseil d'administration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur d'espaces de travail flexibles Workspace WKP.L a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait rejeté la proposition de l'investisseur Saba Capital visant à liquider l'entreprise sur une période de 12 mois, qualifiant ce plan de « irréalisable » et peu susceptible d'offrir la meilleure valeur pour les actionnaires.

La société a également indiqué avoir reçu une demande d'actionnaires visant à renouveler les membres de son conseil d'administration lors de sa prochaine assemblée générale annuelle.

Workspace est sous pression depuis que de plus en plus d'entreprises adoptent le travail hybride, ce qui conduit de nombreuses sociétés à réduire leurs budgets consacrés aux bureaux ou à reporter la signature de baux.

Voici quelques détails:

* Saba Capital souhaite que cinq administrateurs non exécutifs actuels soient révoqués et que quatre nouveaux administrateurs non exécutifs soient nommés.

* Ces propositions seront examinées lors de l'assemblée générale annuelle de Workspace le 23 juillet.

* Saba Capital, qui détient environ 18,21 % des actions de Workspace, avait proposé de céder progressivement les actifs de l'entreprise sur une période d'un an afin de réduire l'écart entre la valeur de marché de la société et la valeur de ses actifs.

* Workspace a déclaré avoir mené des discussions avec Saba Capital, mais avoir décidé que cette proposition ne permettrait pas de maximiser la valeur pour les actionnaires.

* La société a déclaré qu'elle restait confiante dans sa stratégie et qu'elle fournirait de plus amples détails, ainsi que ses résultats annuels, le 10 juin.

* Le mois dernier, Workspace avait averti l' e que les bénéfices de l'exercice 2027 chuteraient fortement par rapport aux niveaux observés en 2026, invoquant la baisse des loyers et la hausse des coûts.