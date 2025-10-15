La société britannique Lendable lance le premier plan mobile d'une fintech en Grande-Bretagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société britannique de crédit à la consommation Lendable a lancé mercredi un forfait mobile mensuel de 20 livres, la dernière entreprise de technologie financière à se développer dans les télécommunications pour débloquer de nouvelles sources de revenus.

Lendable, fondée en 2014 et basée à Londres, est la première fintech britannique à lancer un tel service. Elle rejoint une série d'entreprises d'autres pays qui exploitent le marché des télécommunications et cherchent à construire des écosystèmes de "super-app" qui combinent les services bancaires, les achats et les communications.

Revolut a récemment annoncé son intention de créer son propre opérateur de réseau mobile virtuel en Europe, tandis que Klarna KLAR.N lancera un forfait de 40 dollars par mois aux États-Unis. Contrairement aux fournisseurs traditionnels, ces opérateurs ne possèdent pas l'infrastructure sans fil dont ils dépendent, ce qui leur permet d'éviter de lourds coûts fixes tout en étant compétitifs sur le plan des prix.

Les célébrités ont également sauté sur la tendance. La marque économique Mint Mobile, soutenue par Ryan Reynolds, a été vendue à T-Mobile US TMUS.O pour 1,35 milliard de dollars en 2023, tandis que l'entreprise familiale du président américain Donald Trump a concédé la licence de son nom pour lancer un service mobile.

Le plan de Lendable sera alimenté par la société technologique américaine Gigs, qui fournit le système d'exploitation, et sera disponible sur l'application Zable, propriété de Lendable, qui compte 2 millions de clients. Le plan comprend des données 5G illimitées, des appels et des textes sur le réseau VOD.L de Vodafone, ainsi que 10 Go d'itinérance dans 38 pays.

"L'expansion dans les télécommunications est une étape naturelle pour nous", a déclaré Martin Kissinger, cofondateur et directeur général de Lendable, lors d'une interview. M. Kissinger a déclaré que, contrairement à d'autres fintechs axées sur les comptes courants, les paiements internationaux et le commerce, Zable propose des options d'économie dans le but de réduire les factures.

Interrogé sur la collecte de fonds, M. Kissinger a déclaré que Lendable était une entreprise rentable et bien financée. "Pour l'instant, nous n'envisageons pas d'entrer en bourse, car il reste encore beaucoup à faire."

Il s'est refusé à tout commentaire sur une éventuelle introduction à la Bourse de Londres.