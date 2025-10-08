La société AZZ, spécialisée dans les revêtements métalliques, chute après la publication de résultats trimestriels insuffisants

8 octobre - ** Les actions du fournisseur de solutions de galvanisation à chaud et de revêtement de bobines AZZ Inc.

AZZ.N chutent de 4,4 % à 101,30 $ sur le marché secondaire

** AZZ manque les estimations de bénéfices et de ventes pour le deuxième trimestre, car son segment plus important, Precoat Metals, a connu une demande plus faible sur plusieurs marchés finaux, notamment la construction de bâtiments, les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, et les appareils électroménagers

** BPA ajusté de 1,55 $ contre une estimation de 1,57 $ par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes totales de 417,3 millions de dollars au deuxième trimestre sont également inférieures à l'estimation de 426,2 millions de dollars de Wall Street

** La société réitère sa prévision d'un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 5,75 et 6,25 dollars, et de ventes annuelles comprises entre 1,625 et 1,725 milliard de dollars

** À la clôture de mercredi, l'action avait augmenté de 29,3 % depuis le début de l'année